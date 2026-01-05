ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ФИФА свали санкциите от "Ботев", пловдивчани започнаха подготовка

СНИМКА: STARTPHOTO.BG

ФИФА отмени всички забрани за осъществяване на трансфери, които бе наложила на "Ботев" (Пд). От пловдивския клуб съобщиха, че това се е случило, след като са били изплатени близо 1.5 млн. лв. точно преди Коледа.

С група от 27 футболисти пък "Ботев" (Пловдив) започна зимната си подготовка. Старши треньорът на "канарчетата" Димитър Димитров изведе играчите за първо занимание за 2026 година на клубната база "Никола Щерев - Старика".

Преди началото на тренировката състезателите и треньорският щаб на "жълто-черните" почетоха с минута мълчание паметта на легендарния български футболист и треньор Димитър Пенев, който си отиде от този свят в събота на 80-годишна възраст.

От основната група на Ботев за първото занимание отсъстваше единствено защитникът Андрей Йорданов.

Подготовка с "жълто-черните" започна и офанзивният футболист Шола Аделани, който подписа своя договор с пловдивския клуб още през декември.

На този етап единственият освободен е Емил Мартинов, който разтрогна с "канарчетата" по взаимно съгласие.

"Жълто-черните" ще се готвят в Пловдив до 16 януари, а след това предстои лагер в Лара (Турция) от 17 до 31 януари. По време на зимната пауза са предвидени общо пет контролни срещи.

СНИМКА: STARTPHOTO.BG

