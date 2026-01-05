Директорът в "Спартак" (Варна) Пламен Гетов: Няма да изпаднем

Новоназначеният спортен директор на "Спартак" (Варна) Пламен Гетов изрази увереност, че тимът ще запази мястото си в елита на българския футбол.

Бившият национал обаче каза, че в клуба има много работа за вършене, а пътят пред отбора е налагането на млади футболисти. Гетов говори пред журналисти преди първото занимание на тима от зимната подготовка.

"Ще се занимавам с футболните неща. Като спортен директор ще наблюдавам новите футболисти, които са дошли и ще помагам с каквото мога. От Спартак се свързаха с мен и след разговори приех предложението да стана спортен директор. Няма нещо ново и сензационно. Клубът ми липсваше, затова и се връщам", каза Гетов, който и преди е бил на ръководни постове при "соколите", за последно през 2024 година.

"Първото нещо, което ще изисквам, е треньорите в школата да работят по начина, по който това трябва да се прави. Държа това да са бивши футболисти, които са играли и им е ясна играта", каза още той.

"Смятам, че "Спартак" се представи на едно добро ниво през есенния дял от шампионата. Късата пейка изигра лоша шега на тима в края на полусезона, когато дойдоха тежките мачове. Няма как да играеш само с 13-14 човека, това оказва влияние. Имаме много работа за вършене, но ако я свършим, ще останем в групата", добави Гетов.