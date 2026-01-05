ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българин с престижен трансфер във Франция

Българският централен блокиравач Николай Къртев премина във френския "Монпелие". Тимът в момента е на второ място в класирането на френския елит, като има 12 победи и 2 загуби от 14 мача и изостава само на точка зад шампиона и лидер "Тур" и има 3 пункта преднина пред "Туркоан" на Венислав Антов.

До момента Къртев играеше в гръцкия ПАОК Солун, но той има вече опит във Франция, като през сезон 2022/23 защитава цветовете на "Тулуза".

30-годишният играч е бил волейболист на "Нефтохимик", "Хебър" и "Монтана" в България, като е ставал шампион на страната, както е вдигал титлата и в "Лви" (Прага) в Чехия. Той е бил състезател и на турския "Аркас Спор" от Измир.

В тима на "Монпелие" игра наскоро българският диагонал Димитър Димитров, който остави отлични впечатления.

