Иван Иванов и Александър Василев в отбора за "Дейвис" и за мача с Белгия

Националният ни отбор за купа "Дейвис" Снимка: БФТ

Капитанът на националния отбор по тенис Валентин Димов обяви състава за мача срещу Белгия от Световната група на купа „Дейвис".

България ще бъде домакин на срещата на 7 и 8 февруари 2026 г. в зала „Колодрума" в Пловдив. За първи път в историята България ще бъде сред най-добрите в световното отборно първенство за мъже. Това стана факт след страхотната победа на нашите момчета над Финландия в Пловдив през септември миналата година.

В националната селекция се завръща Илиян Радулов, който пропусна двубоя срещу Финландия поради контузия, но бе част от тима при успеха над Румъния в началото на миналата година. В състава са включени още Иван Иванов, Александър Василев, Пьотър Нестеров и Александър Донски. Капитан на България е Валентин Димов, а Тихомир Грозданов заема поста помощник-треньор.

Отборът на Белгия беше поставен под № 4 в жребия, след като отстъпи на Италия на полуфиналите на последното издание на „Дейвис". В състава са 42-ият в ранглистата Зизу Бергс, Рафаел Колиньон, специалистите на двойки Сандер Жил и Йоран Флиген и Александър Блокс, финалист на "Мастърс" на следващото поколение в Джеда. 

При победа в предстоящия двубой България ще играе през септември за класиране на финалите срещу победителя от срещата между Австрия и Япония. При загуба националният отбор ще участва в бараж за запазване на мястото си в Световната група през септември 2026 г.

Националният ни отбор за купа "Дейвис" Снимка: БФТ

