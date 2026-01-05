ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мадуро и съпругата му не се признаха за виновни пр...

Любо Пенев: Сбогом, Чичо. Прости ми, че не успях да те изпратя лично

Снимка: Пламен Кодров

Намиращият се в германска клиника, където се бори с тежко онкологично заболяване, Любослав Пенев си взе последно сбогом със своя чичо, дългогодишен треньор и ментор Димитър Пенев чрез пост във фейсбук.

"Сбогом, Чичо. Прости ми, че не успях да те изпратя лично и да бъда редом с целия велик български отбор, който ти създаде, за да обединиш в радостта й цяла България. Благодаря ти за всичко. Завинаги в сърцата ни. Почивай в мир", пише в поста на Любо Пенев.

Над 3 часа България се сбогува с легендарния Димитър Пенев на пистата на Националния стадион "Васил Левски". Точно в 10 часа започна поклонението пред най-добрия треньор на България, извел страната ни до историческото 4-о място на световното преди 32 г., който почина на 3 януари 2026 г. на 80-годишна възраст от сърдечни проблеми.

Още час преди началото пред стадиона се бяха събрали стотици хора — бивши футболисти, треньори и приятели на Пенев. Сред първите пристигнали беше легендата Христо Стоичков, който определи Пенев като истинска икона и човек, винаги грижил се за него.

Да се простят за последно с треньор №1 на България за миналия век дойдоха и неговите възпитаници от звездния национален тим, класирал страната ни на 4-о място в света — Красимир  Балъков, Даниел Боримиров, Ивайло Андонов, Илиан Киряков, Златко Янков, Емил Костадинов и други. Сред присъстващите бяха още Валентин Михов, Димитър Бербатов, Александър Томаш, Станислав Ангелов, Тодор Янчев и Божидар Искренов.

Снимка: Пламен Кодров

