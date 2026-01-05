“Юнайтед” разкара най-слабия треньор в историята си

Недоразумението Рубен Аморим най-накрая уволнен, мениджърът на "Кристал Палас" фаворит да го смени

Търпението на босовете на “Манчестър Юнайтед” към мениджъра Рубен Аморим най-накрая се изчерпа. И португалецът бе уволнен. 40-годишният спец приключва авантюрата си на “Олд Трафорд” като най-слабия мениджър в последните 55 години за тима.

Треньорът прекара начело на рекордьора по титли в Англия - 14 месеца. Пое отбора през ноември 2024 г., като преди това направи няколко силни кампании с португалския “Спортинг” (Лисабон). През миналия сезон с Аморим начело “Юнайтед” завърши на рекордно ниското 15-о място. А в края на сезона падна и във финала на Лига Европа от “Тотнъм”, което лиши клуба от трофей, а и от участие в европейски клубни турнири.

За периода си начело на гранда Аморим постигна едва 24 победи в 63 мача, което е 38,71% успеваемост, най-лошият резултат за който и да е мениджър на “Манчестър Юнайтед” от 1971 г. насам.

Решението за раздялата с мениджъра дойде в понеделник, но реално е взето още в петък. А причините са не само незадоволителни резултати, ами и тактиката, която Аморим налага, въпреки че не дава резултат. А именно да играе с трима централни бранители. Често португалецът бе критикуван от ръководството за действията си, но треньорът така и не промени схемата си.

Самият Аморим е бил наясно с действията на клуба преди мача в неделя 1:1 с “Лийдс” на Илия Груев. Именно заради това мениджърът се скъса да критикува клубното ръководство след двубоя, който се оказа последен за португалеца като треньор на “Юнайтед”.

В момента 20-кратният шампион на Англия се намира на 6-ото място във Висшата лига, като изостава много от лидерите в първенството. Така че битката е да се класира в топ 5, за да може да играе през следващия сезон в Шампионската лига - нещо, което не се е случвало от 2022 г.

Аморим ще получи тлъста неустойка, тъй като до края на договора му имаше още 18 месеца. Очаква се в сметката му да влязат повече от 10 млн. лири.

Временно грандът от Манчестър ще бъде воден от клубната легенда Дарън Флетчър, който е треньор на младежкия тим на “червените дяволи”. Така бившият полузащитник ще тренира синовете си близнаци - Джак и Тейлър, който са в първия отбор на “Юнайтед” и умело вървят по стъпките на именития си татко. Флетчър ще е на тъчлинията срещу “Бърнли” в сряда, а се очаква до края на седмицата манчестърци да обявят новия си треньор.

На Острова пък веднага са готови с възможни варианти за заместник на Аморим. Фаворит номер 1 към момента е Оливер Гласнер, който води “Кристал Палас”. Мениджърът на “Борнмут” Андони Ираола също е в плановете на ръководството на “Юнайтед” за евентуален нов треньор.

Сред кандидатите е и бившият селекционер на Англия Гарет Саутгейт. Че спецът ще поеме тима, се говори отдавна, но сега шансовете му са малки, тъй като според ръководството ще има прекалено големи искания, за да стане треньор на тима.