Зографски пак в дуел срещу японец на "Четирите шанци"

Владимир Зографски отново ще има японски съперник в “Четирите шанци”.

В квалификацията за последното състезание от легендарната верига по ски скокове в Бишофсхофен (Ав) нашият представител в елита постигна 126 метра и това го класира на 24-о място.

Така утре в дуела Зографски ще трябва да победи Наоки Накамура. Този азиатец се падна на самоковеца и в Гармиш-Партенкирхен (Гер), където българският скачач се наложи само с 0,3 т., но после завърши 14-и в крайното класиране и изравни националния ни рекорд на Владимир Брейчев от 1988 г.

Във временното класиране за световната купа Зографски е 12-и. Шампион в “Четирите шанци” почти сигурно ще е Домен Превц (Слвн).

