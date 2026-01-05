ЦСКА привлича дуо от елита

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Исак Соле вече е футболист на ЦСКА. Звездата на “Славия” съвсем скоро ще подпише договора си с ЦСКА.

“Червените” уредиха и още един трансфер. Става дума за Андрей Йорданов от “Ботев” (Пловдив). Бранителят е юноша на “армейците”, като има един мач за мъжкия тим.

Очаква се и Соле, и Йорданов да присъстват днес на първата тренировка на тима на Христо Янев.

“Причината да се съгласим за трансфера на Исак Соле е, че той има още 4 месеца договор, брат му му е мениджър, не иска да го продължи и рискът е да излезе със свободен трансфер, затова се принуждаваме да го продадем на ЦСКА”, каза Стефанов.

Това е втори изходящ трансфер през зимата за “Славия”. В края на годината “белите” продадоха и големия талант Мартин Георгиев на гръцкия АЕК.

В същото време клубът се разделя с още петима - Тони Тасев, Ивайло Найденов, Владимир Медвед, Артьом Варганов и Денислав Александров.

Треньорът на “Славия” Ратко Достанич пък обясни, че целта е отборът му да се класира за европейските турнири през следващата година.

