В ЦСКА 1948 вярват, че могат да спечелят титлата у нас

Снимка: Startphoto.bg

В ЦСКА 1948 вярват, че имат сили да спечелят титлата в България. В момента отборът, домакинстващ в Бистрица, изостава на 7 точки от лидера в “Левски”, като заема второто място в подреждането.

Треньорът на тима Иван Стоянов обаче смята, че неговите футболисти са способни да направят още по-добър полусезон и в края на кампанията да са на върха.

“Първото място е постижимо. Ние ще се борим докрай. Имаме силите, отбора и играчите. От нас си зависи”, каза наставникът на “червените” преди заминаването на тима за Турция, където ще се проведе подготовката на отбора.

Наставникът на втория в класирането обясни, че съставът му ще бъде подсилен най-много от още трима нови.

“В процес на разговори сме и се надяваме да се случат нещата”, добави Стоянов.

