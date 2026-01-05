ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Психолог: Около 30% от майките в България са със с...

Ас на "Лудогорец" и Бенин се опънаха, но Салах е на 1/4-финал за купата на Африка с Египет

Оливие Вердон изпреварва Емам Ашур за топката. Снимка: Ройтерс

Асът на "Лудогорец" Оливие Вердон и неговият Бенин се опънаха на Египет в осминафиналите на купата на Африка, но все пак Мохамед Салах и компания влязоха в топ 8. 

Редовното време на мача завърши 1:1, а защитникът на разградчани, който е капитан на родината си, остана на терена 120 мин.

в 69-атамин Марван Атия откри резултата за Египет.

В 83-ата минута Жодел Досу изравни за Бенин.

В 97-ата минута Египет нанесе втория си удар, като след центриране на Атия от пряк свободен удар Ясер Ибрахим се пребори с Вердон и с глава насочи топката в горния десен ъгъл на вратата на бенинците - 2:1.

В добавеното време на продълженията звездата на "фараоните" Мохамед Салах се разписа за крайното 3:1.

Египет чака на четвъртфиналите победителя от двубоя между отборите на Кот д'Ивоар и Буркина Фасо, който е утре.

