Треньорът на "Левски": Имахме една силно запомняща се година

Треньорът на волейболния шампион при мъжете "Левски" Николай Желязков говори пред клубния сайт за изминалата година, в която отборът му спечели всичко в България - титла, купа и суперкупа.

"Беше една силно запомняща се година със спечелени всички трофеи по начин, по който няма как да не остави следа.

С невероятен волейбол, с много резултати от всякакво естество за "Левски" - и като резултати-класиране, и като израстване на състезатели. Като световни вицешампиони, в отбора имаше седем човека от школата на този клуб. Всичко това са поводи за основна радост и гордост за свършената работа.

Няма как това вече да не е носталгично през 2026, но амбициите остават. Няма как цели, които сме имали, да бъдат различни. Това е отборът на "Левски", при нас винаги целите са били едни и същи.

Актуалната ситуация е такава, че почивката, която имахме, се отрази добре. Смятам, че доста от контузиите отшумяха. Момчетата се чувстват по-добре, откакто започнахме подготовка след празниците.

Доста съм доволен от работата, която се извършва в залата - тренираме добре. Да не ни мине черна котка път, дано да сме здрави, да са здрави момчетата, за да продължат да работят по този начин.

Пожеланието е да сме здрави всички, дано да успеем да зарадваме феновете с резултатите, които те очакват от нас. А ние с всички сили ще се борим да постигнем. Ще бъдем много щастливи, ако трудът на момчетата бъде подкрепен от тях, тъй като всичко има смисъл, ако те са тук", сподели Желязков.