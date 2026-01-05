ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на "Левски": Имахме една силно запомняща се година

Николай Желязков Снимка: Startphoto.bg

Треньорът на волейболния шампион при мъжете "Левски" Николай Желязков говори пред клубния сайт за изминалата година, в която отборът му спечели всичко в България - титла, купа и суперкупа.

"Беше една силно запомняща се година със спечелени всички трофеи по начин, по който няма как да не остави следа.

С невероятен волейбол, с много резултати от всякакво естество за "Левски" - и като резултати-класиране, и като израстване на състезатели. Като световни вицешампиони, в отбора имаше седем човека от школата на този клуб. Всичко това са поводи за основна радост и гордост за свършената работа.

Няма как това вече да не е носталгично през 2026, но амбициите остават. Няма как цели, които сме имали, да бъдат различни. Това е отборът на "Левски", при нас винаги целите са били едни и същи.

Актуалната ситуация е такава, че почивката, която имахме, се отрази добре. Смятам, че доста от контузиите отшумяха. Момчетата се чувстват по-добре, откакто започнахме подготовка след празниците.

Доста съм доволен от работата, която се извършва в залата - тренираме добре. Да не ни мине черна котка път, дано да сме здрави, да са здрави момчетата, за да продължат да работят по този начин.

Пожеланието е да сме здрави всички, дано да успеем да зарадваме феновете с резултатите, които те очакват от нас. А ние с всички сили ще се борим да постигнем. Ще бъдем много щастливи, ако трудът на момчетата бъде подкрепен от тях, тъй като всичко има смисъл, ако те са тук", сподели Желязков.

Николай Желязков

