Стойко Сакалиев стана шеф в спортното училище в Бургас

Бившият национал и звезда на “Нефтохимик” и ЦСКА Стойко Сакалиев стана шеф в спортното училище “Юрий Гагарин” в Бургас.

46-годишният футболист ще бъде заместник-директор на школото, което е завършил през 1997-а. Последните 4 г. Саката бе на работа в клуба на сърцето си ЦСКА като администратор на представителния отбор. Изненадващо бе освободен през август, а отскоро е в родния Бургас, където води индивидуални тренировки с талантливи деца.

Сакалиев ще е директор по спортната част. Той влиза в екипа на новия шеф на училището - бившия борец , треньор и президент на клуб “Бургас” Николай Дачев.

“Приемам новото предизвикателство с желание и мерак заедно с директора Дачев и останалите от екипа да върнем старата слава на училището”, призна Стойко Сакалиев.