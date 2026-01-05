Стойко Сакалиев стана шеф в спортното училище в Бургас

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

София може да има главен архитект на ротация вмест...

Бившият национал и звезда на “Нефтохимик” и ЦСКА Стойко Сакалиев стана шеф в спортното  училище “Юрий Гагарин” в Бургас.

46-годишният футболист ще бъде заместник-директор на школото, което е завършил през 1997-а. Последните 4 г. Саката бе на работа в клуба на сърцето си ЦСКА като администратор на представителния отбор. Изненадващо бе освободен през август, а отскоро е в родния Бургас, където води индивидуални тренировки с талантливи деца. 

Сакалиев ще е директор по спортната част. Той влиза в екипа на новия  шеф на училището - бившия борец , треньор и президент на клуб “Бургас” Николай Дачев.

“Приемам новото предизвикателство с желание и мерак заедно с директора Дачев и останалите от екипа да върнем старата слава на училището”, призна Стойко Сакалиев.

