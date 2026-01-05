Босът на "Локо" (Сф) с ултиматум за завършване в топ 8

Босът на "Локо" (Сф) Веселин Стоянов, който като собственик на клуба от вече година и половина осигурява адекватно финансиране, обяви при старта на подготовката, че поставя завършване в топ 8 като задължителна цел. Ултиматумът идва на фона на това, че всички желания на треньорския щаб относно селекцията се изпълняват.

В момента "железничарите" са именно 8-и с 26 точки на една от 9-ия "Ботев" (Вр) и на 2 от 7-ия "Славия".

„Надявам се новата година да бъде по-успешна от предишната. С тази надежда живеем. Знаем какви футболисти привлякохме, каква подготовка следва и смятам, че това ще даде резултат. Целта е задължително място в първите 8. Задължително! Това не трябва да търпи никакъв коментар.

До тук, каквото са пожелали от щаба, всичко е подсигурено от наша страна. Няма отказ! Треньорът (Станислав Генчев) преценява кой да вземе, кой е необходим, кой да освободи. Абсолютно всичко е по негова преценка. Ние като ръководство изобщо не се бъркаме в селекцията на отбора", обяви Стоянов.