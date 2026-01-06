Нойер решава през пролетта дали ще спира с футбола

Вратарят на "Байерн" Мануел Нойер ще реши през март или април дали ще продължи договора си или ще спре с футбола.

Настоящият контракт на 39-годишния германец с шампиона е до края на юни.

„Позитивно настроен съм, но искам да видя как ще минат следващите няколко месеца. Искам да играя добре и тогава, до края на март или април, ще взема решение. Дотогава ще знам колко мача съм изиграл и как се чувства тялото ми.

Освен това ще бъда на 40 години (27 март). Трябва да реша дали си струва да остана и дали съм напълно отдаден. Имаме добри отношения с клубното ръководство - ще видим дали ще продължат", каза световният шампион с бундестима от 2014-а в Бразилия.