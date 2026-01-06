“Санкт Паули” взе първи българин в историята си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Емблематичният за германския футбол “Санкт Паули” за първи път в своята 125-годишна история взе в състава си българин.

Това е роденият във Ванкувър вратар Емил Газдов. 22-годишният страж пристига под наем до края на сезона в Хамбург от “Монреал”. Газдов е син на наши изселници в Канада и има местно и българско гражданство.

Той е взет от “Санкт Паули” за трети вратар и ще пази за втория отбор в четвърта дивизия след тежка травма на Зимон Шпари.

Титулярен страж на отбора и може би най-силният му футболист до момента през сезона в Бундеслигата е босненецът Никола Васил, а негова резерва е Бен Фол. При проблеми с тях Газдов може да получи шанс за минути в немския елит.

194-сантиметровият Газдов вече има допир с футбола в Германия, тъй като в периода 2020 - 2022 г. бе в школата на “Нюрнберг”.

Именно оттам е връзката в основата на трансфера на Емил в “Санкт Паули”. По онова време спортен директор на “франките” е Андреас Борнеман, който сега заема същия пост при хамбургци.

Газдов, който през 2024-а стана вратар №1 на канадската лига и бе искан от “Бохум”, за последно пази като преотстъпен за “Валур” във втората си родина. Преди да подпише с “Монреал”, е част от “Пасифик”.

Иначе в доста по-именития отбор на Хамбург - “Хамбургер”, са играли цели 4-ма българи.

Това са Петър Хубчев, Йордан Лечков, Павел Дочев и Мартин Зафиров. Последният остана в историята с червения картон в своя първи и последен мач за тима.