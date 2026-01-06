Само “Сити” и “Ливърпул” с по-дълги серии без загуба от “Лийдс” на Илия Груев във Висшата лига

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

“Лийдс” на българския национал Илия Груев определено се намира в добър период от сезона във Висшата лига.

В 5-те мача през декември и първите 2 за 2026 г. тимът на 25-годишния халф няма загуба в най-силното първенство на света - английското (2 победи, 5 равенства). Това му осигури отдалечаване на 8 точки от зоната на изпадащите.

Само 2 отбора в момента имат по-дълга серия от мачове без загуба във Висшата лига и тя е едва с един двубой повече. При това става дума за действащия шампион “Ливърпул” и “Манчестър Сити”, който преди това 4 г. поред триумфира с титлата.

Те имат по 8 поредни мача без поражение, като “гражданите” са 2-и във временното класиране, а “мърсисайдци” - 4-и.

Именно с тях “Лийдс” направи 2 от ремитата при позитивната си серия. Утре вечер Груев и компания гостуват на “Нюкасъл”.