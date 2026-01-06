България загуби драматично от Сърбия при волейболистите до 18 г.

Националният отбор на България за волейболисти под 18 години загуби драматично от Сърбия с 2:3 (20:25, 25:18, 25:22, 22:25, 13:15) в първия квалификационен турнир за Европейско първенство. Нашите могат да съжаляват, че играха много солидно начело с Антоан Веселинов, но в тайбрека нервите им не издържаха. Така България излиза в първи полуфинал срещу домакина Черна гора утре от 19 часа в Подгорица, а сърбите ще се изправят срещу Турция от 21,30 часа. Само първият на турнира ще се класира директно за Европейското първенство в Италия. За останалите ще има още един квалификационен турнир.

Селекционерът Мирослав Живков избра следният стартов състав: Никола Великов, Никола Градинаров, Кристиян Косев, Адриан Ганев, Кристиян Иванов, Антоан Василев, либеро Ивайло Донов.

Първа точка в мача дойде след дълго разиграване и отлична българска атака. Следващите три обаче бяха за Сърбия. Българите изравниха при 4:4. След това обаче допуснахме колебание в посрещането и съответно съперникът направи четири поредни точки, с което предизвика първи таймаут от Живков. Реакцията на треньора ни свърши работа и намалихме – 6:8. За съжаление Сърбия направи две нови точки и поведе с 10:6. Съперниците бъркаха по-малко и продължиха да увеличават преднината си 14:8. Когато резултатът стана 17:11, първият гейм изглеждаше решен. Въпреки това България успя да се вдигне и да опита обрат. Резултатът стигна до 21:17 за Сърбия и таймаут за „плавите". Когато съвсем се доближихме при 19:22, направихме груба грешка в защитата. Тя се оказа и фатална за края на гейма, който завърши 25:20 за Сърбия.

Втората част отново започна с българска точка, този път последвана от още две – 3:0. Нашите играха много стабилно и дори увеличиха аванса си 9:5, с което предизвикаха прекъсване за Сърбия. Играчите на Живков не спираха да разменят точки със съперника и резултатът стана 13:9. Тогава сърбите направиха две поредни и дойде ред за първи таймаут в гейма за българския лагер. Въпреки леки колебания възстановихме аванса си – 17:13. Българите демонстрираха завидно самочувствие в размяната на точките и финалът на гейма все повече приближаваше. Напълно забравили случилото се в първата част, нашите правеха точка след точка и затвориха частта с 25:18.

В третата част Сърбия поведе с 2:0, но ние бързо изравнихме – 3:3. При последвалата размяна на точки най-силното ни оръжие беше блокадата. Дойде ред и на обрата – 8:5 за България. Безпогрешната ни защита направо започна да отчайва „плавите", които опитваха всякакви възможности за атака и не успяваха. Авансът ни стигна до впечатляващото 14:9. В нито един момент не позволявахме на сърбите да ни наближат на по-малко от пет точки, а резултатът набъбна до 19:13. Тогава съперникът за кратко повярва, че е възможен обрат, но бързо охладихме страстите. Геймът обаче не беше приключил – Сърбия намали изоставането си до 20:21. Вече всичко започваше от начало. В този момент младите българи показаха огромен характер. Не позволиха изравняване, а спечелиха частта с 25:22.

В четвъртия гейм първи натиснаха сърбите и поведоха с 5:2, след което Живков взе първи таймаут. Това обаче не промени объркването в лагера ни, а пасивът ни набъбна до 2:8. Всичкото самочувствие, което събрахме във втората и третата част, се изпари. Сърбия стигна до 10:3 и се приближи до тайбрек. Българите обаче не бяха съгласни да се дадат без бой. Намалихме резултата до 8:11. Пак заиграхме, както можем и това взривяваше българската агитка в Подгорица. Блокадата ни пак се задейства и вече губехме само с 10:12. За съжаление Сърбия отново успя да набере скорост и повече с 16:12. Резултатът стигна до 20:14 и вече изглеждаше труден за обръщане. Но само изглеждаше! Момчетата ни отново показаха своята сила и характер и сведоха пасива си до 20:22. Отново всичко в мача беше отворено. В името на атракцията обаче Сърбия заслужи да изравни с 25:22.

Тайбрекът започна показно за България. Поведохме с 4:1, очевидно ядосани от четвъртата част. Сърбите обаче не се предаваха и изравниха с три поредни точки. България отново успя да набере две точки преднина с 8:6, съперникът обаче отвърна и поведе с 9:8. Сега беше ред на нашите да отбележат две поредни точки – 10:9. Играта на нерви продължи – 10:10. Последваха нови равенства – 11:11 и 12:12. И страхотна българска блокада! Три пъти поред по един и същи начин спряхме атаката на Сърбия, за да поведем с 13:12. „Плавите" възстановиха равенството с много добра атака отляво. Този път блокадата на Сърбия доведе и до първия мачбол за съперника. Живков веднага взе таймаут, за да успокои играчите си. За съжаление нашата атака сбърка и загубихме с 13:15.