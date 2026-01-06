ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сърбин от "Розовите пантери", участвал в обир на б...

Бразилски клуб обяви, че е продал нападател на ЦСКА

Бразилското крило Леo Перейра е футболист на ЦСКА, обяви клубът му "Клуб Регатас ду Бразил" (КРБ) в страницата си в социалната мрежа Х.

През последната година високият 172 сантиметра ляв нападател игра под наем за "Спорт Ресифе" в бразилската Серия "А" и вкара 3 гола в 16 мача, като също така направи и една асистенция.

Трансферната му оценка е 1,5 милиона евро, но според сайта transfermarkt.com "червените"  са платили 800 хиляди евро. 

Лео Перейра се превръща в третото ново попълнение на ЦСКА през новия сезон след Алехандро Пиедраита от "Депортиво Перейра" от Колумбия, както и беларусина Макс Ебонг от "Астана" (Казахстан).

