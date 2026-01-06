"Монтана" взе грък и нигериец

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Застрашеният от изпадане отбор на "Монтана" се подсили със защитника Ивайло Марков, който дълго беше свободен агент, но за последно бе в полския "Варта" (Познан) и с млад нигерийски нападател.

На старта на зимната подготовка тимът от Северозападна България разполагаше с група от 23-ма футболисти, като трима от тях са нови, а двама идват на проби.

Десният бек Кристофър Ачеампонг е чакан до часове, нападателят Филип Ежике трябва да се присъедини към отбора в сряда, а юношата на клуба Владислав Цеков е болен.

Голмайсторът на монтанчани Борис Димитров, който игра като преотстъпен, започна подоготовка с ЦСКА 1948, който държи правата му, но може да се завърне отново на стадион "Огоста".

Сред новите попълнения в зимната селекция - освен Марков и младия нигерийски нападатер Кинтли Матю, попада и офанзивният полузащитник Ангелос Цингарас, играл за последно в "Беневенто" (Италия).

Ивайло Марков е юноша на "Славия", а също така има и мачове в националния отбор на България по времето, когато селекционер на "лъвовете" беше сърбина Младен Кръстаич.

Нападателят Матю е нигериец, на 19 години, като договорът му е за 18 месеца, но е инвестиция за бъдещето, защото все още няма издадена работна виза, за която се чака поне три месеца.

На проби са разтрогналият с "Пирин" (Благоевград) Георги Търтов и Брайън Алсеус, който действа като вътрешен халф.

Преди първата за годината тренировка президентът на клуба Румен Панайотов представи новия старши треньор на отбора Акис Вавалис и неговия екип. В щаба на 40-годишния гръцки специалист влизат неговият сънародник Димитриус Мурас, който ще отговаря за физическата подготовка на играчите, другият му асистент Дилян Иванов-Дидо и треньорът на вратарите Димитър Атанасовски.