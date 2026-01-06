Очаквано ЦСКА представи и Лео Перейра

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ЦСКА си осигури подписа на бразилското крило Лео Перейра. 25-годишният флангови футболист пристига при „червените" с трансфер от бразилския "Клуб де Регатас". Състезателят премина успешно задължителните медицински прегледи и официално подписа договор с „армейците" за срок от 3 години.

Леандро Аугусто дос Сантос Перейра е роден на 29 юни 2000 г. в град Бауру, щата Сао Пауло, Бразилия. Той започва футболния си път в школата на "Итуано", като прави своя дебют в мъжкия футбол с екипа на родния клуб през 2020 г.

В хода на кариерата си Лео Перейра е защитавал цветовете на бразилските "Итуано", "Коринтианс", "Витория", "Гремио", "Атлетико Гоянензе", "Спорт Ресифе" и "Клуб де Регатас", както и на португалския "Маритимо.

През лятото на 2025 г. крилото преминава под наем в Спорт Ресифе, където записва 16 мача, отбелязва 3 гола и добавя 1 асистенция към актива си.

В ЦСКА Лео Перейра ще носи фланелката с № 38. Той е третият бразилски футболист в настоящия състав на „армейците" след вратаря Густаво Бусато и защитника Дeйвид Пастор.