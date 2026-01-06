"Септември" преговаря с "Левски" за защитник

"Септември" (София) започна зимната си подготовка без нови попълнения, но съвсем скоро може да получи защитник от "Левски". Септемврийци може да се подсилят с Патрик-Габриел Галчев, който не влиза в плановете на наставника на "сините" Хулио Веласкес след връщането му от наем в "Локомотив" (София).

Старши треньорът на тима Славко Матич изведе група без Галин Иванов, Виктор Очаи, Захари Атанасов и Матео Стаматов, получили по-дълга почивка. Те трябва да се присъединят в следващите дни, а от 15-и до 27-и януари тимът е на лагер в Турция, който предвижда четири контролни срещи.

С отбора тренираха и двамата най-изявени юноши от школата - Димитър Челебиев и Велислав Минков. Те също ще пътуват със септемврийци за лагера в Турция.

Първата зимна проверка е на 14 януари в София с втородивизионния "Марек". Следващите мачове са от лагера в Турция, като на 16-и столичани ще срещнат "Аркадаг" (Туркменистан). Останалите три мача са с "Нефтчи" (Фергана, Узбекистан) - на 20-и, с "Раднички" (Ниш) на 23-и и с казахстанския "Ордабаси" на 26-и.

"Септември" е на предпоследното 15-о място в класирането на Първа Лига след края на есенния полусезон с 15 точки, колкото има "Монтана", а с 3 по-малко е "Добруджа". Последните три отбора в крайното класиране на първенството изпадат във Втора лига, а заелият 13-о място ще играе бараж с 2-ия от второто ниво.