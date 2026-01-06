ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сърбин от "Розовите пантери", участвал в обир на б...

73-годишен треньор пак привикан да спасява "Селтик"

Мартин О'Нийл e спечелил куп трофеи през годините. Снимка: сайт на "Селтик"

Клубната легенда Мартин О'Нийл се завръща на поста мениджър на "Селтик" и ще изпълнява тази роля до края на сезона, след като шампионите на Шотландия уволниха Уилфред Нанси.

Нанси изкара на поста осем мача, в които загуби шест. Преди Нанси да бъде назначен преди малко повече от месец, 73-годишният O'Нийл също беше временен мениджър и води "детелините" за осем мача, но пък спечели седем от тях.

Бившият национален селекционер на Ирландия заяви при поредното си завръщане пред клубната страница: „Наистина съм доволен, всъщност, много съм поласкан, че отново съм поканен да ръководя отбора и очаквам с нетърпение да се върна към работа с играчите.  Ще имаме нужда от подкрепата на всички, които са около нас в клуба, от подкрепата на феновете", каза 73-годишният бивш полузащитник.

