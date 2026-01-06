Най-скъпият защитник в света с тежка контузия, под въпрос е за световното

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-скъпият защитник в света - хърватинът Йошко Гвардиол, е със счупен крак.

Бранителят на "Манчестър Сити" пострада тежко преди няколко дни.

24sata посочва, че обикновено тези травми изискват между 4 и 6 месеца, като в по-тежките случаи периодът на възстановяване може да се увеличи до 9-12 месеца. Ако се стигне до най-дългото време за почивка, това значи, че Гвардиол ще пропусне световното в САЩ, Мексико и Канада.

Самият Гвардиол увери в социалните мрежи, че този труден период няма да го сломи и той ще се върне по-силен, като благодари за подкрепата.

Хърватинът премина в "Сити" през 2023 г. срещу 90 милиона евро.