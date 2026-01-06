ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сърбин от "Розовите пантери", участвал в обир на б...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22034741 www.24chasa.bg

Салах: Не сме фаворити на купата на африканските нации

892
СНИМКА: РОЙТЕРС

Египет не е сред основните фаворити за титлата на футболния турнир за купата на африканските нации, заяви нападателят Мохамед Салах след успеха с 3:1 след продължение срещу Бенин в мач от осминафиналите. Отборът на Хосам Хасан преследва първи трофей от 2010 насам.

В следващия си мач Египет ще срещне победителя от двубоя между Кот д'Ивоар и Буркина Фасо.

"Не мисля, че сме сред фаворитите. Имаме много млади момчета, които все още играят в Египет. Играем за честта на страната ни и всички дават най-доброто от себе си, както го направихме и в този мач. Казах на съотборниците ми, че никой тук няма да падне с четири или пет гола и че Бенин имат добър треньор. Радвам се, че изобщо успяхме да спечелим", заяви Салах, цитиран от агенция Ройтерс.

Салах е вкарал десет гола в 22 мача на купата на африканските нации. Той е с два зад водещия реализатор на Египет на турнира Хасан Ел-Шазли и с един по-малко от настоящия селекционер на отбора Хосам Хасан.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Над 3 часа България се сбогува с Димитър Пенев - Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка (Видео, снимки)