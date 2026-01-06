Салах: Не сме фаворити на купата на африканските нации

Египет не е сред основните фаворити за титлата на футболния турнир за купата на африканските нации, заяви нападателят Мохамед Салах след успеха с 3:1 след продължение срещу Бенин в мач от осминафиналите. Отборът на Хосам Хасан преследва първи трофей от 2010 насам.

В следващия си мач Египет ще срещне победителя от двубоя между Кот д'Ивоар и Буркина Фасо.

"Не мисля, че сме сред фаворитите. Имаме много млади момчета, които все още играят в Египет. Играем за честта на страната ни и всички дават най-доброто от себе си, както го направихме и в този мач. Казах на съотборниците ми, че никой тук няма да падне с четири или пет гола и че Бенин имат добър треньор. Радвам се, че изобщо успяхме да спечелим", заяви Салах, цитиран от агенция Ройтерс.

Салах е вкарал десет гола в 22 мача на купата на африканските нации. Той е с два зад водещия реализатор на Египет на турнира Хасан Ел-Шазли и с един по-малко от настоящия селекционер на отбора Хосам Хасан.