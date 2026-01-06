ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джокович отказа турнир преди Australian Open, не бил готов

Новак Джокович ликува след последната точка. Снимка: instagram.com/hellenicchampionship/

Новак Джокович се оттегля от участие в турнира в Аделаида. Състезанието е подгряващо за първия турнир от Големият Шлем - Australian Open.

„До всички мои почитатели в Австралия, за нещастие определено не съм физически готов, за да се състезавам на турнира в Аделаина другата седмица", обяви 38-годишният сърбин, който е и 24-клратен шампион от турнирите на „Големия шлем".

„Много е разочароващо за мен, защото пазя великолепни спомени от спечелването на титлата тук преди две години. Нямах търпение да се върна, защото наистина се чувствам като у дома си".

„Фокусът ми в момента е да бъда готов на 100 процента за Откритото първенство на Австралия и гледам напред към Мелбърн, където ще се видя с феновете си", добави Джокович, който има 10 титли от Australian Open.

