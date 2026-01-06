Португалски национал се завърна в "Барселона"

"Барселона" се е договорил със саудитския "Ал Хилал" за трансфера на португалския защитник Жоао Кансело, твърди Фабрицио Романо в социалните мрежи. Бранителят се връща на "Камп ноу" като преотстъпен до края на сезона, за което каталунският клуб ще плати на "Ал Хилал" 4 милиона евро. "Интер" (Милано) съще е искал поруглаския национал, но самият футболист е настоявал за опцията с "Барселона".

31-годишният Кансело играе за "Ал Хилал" от лятото на 2024 г. През този сезон защитникът има шест участия за клуба във всички състезания, като отбелязва един гол и прави две асистенции. Настоящият договор на Жоао с клуба е до края на юни 2027 г. Авторитетният онлайн портал Transfermarkt оценява пазарната стойност на португалеца на 10 милиона евро. Преди това той е играл за "Интер" и "Барселона".