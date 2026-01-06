"Манчестър Сити" може да привлече един от най-скъпите защитници във Висшата лига

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Манчестър Сити" обмисля трансфер на централния защитник на "Кристъл Палас" Марк Гуехи през зимния трансферен прозорец, според BBC.

Интересът от страна на настоящите английски шампиони възникна на фона на сериозни кадрови проблеми в защитата им. При равенството 1:1 с "Челси" на 4 януари двама от ключовите централни защитници на отбора - Йошко Гуардиол и Рубен Диас, бяха контузни. Освен това, друг защитник на "Сити" - Джон Стоунс, е в лазарета от дълго време.

Контузията на хъърватския национал е сериозна и може да пропусне световните финали през лятото. Йошко е диагностициран с фрактура на пищяла и ще се подложи на операция.

Настоящият договор на Гуехи с "Кристъл Палас" е до лятото на 2026 г. Ако защитникът не го поднови, той може да напусне клуба безплатно.