45-годишната Винъс Уилямс отстъпи срещу полякиня на старта в Окланд

Бившата номер 1 в световната ранглиста по тенис Винъс Уилямс загуби първия си сингъл мач за годината.
45-годишната американка отстъпи с 4:6, 6:4, 2:6 срещу поставената под номер 5 Магда Линете (Полша) на турнира в Окланд (Нова Зеландия) с награден фонд 283 347 долара.
Двубоят беше 1101-вият на Уилямс, която има 7 титли от "Големият шлем", на сингъл в турнирите на WТА.
Срещата в Окланд беше първа за ветеранката от САЩ след загубата в три сета от чехкинята Каролина Мухова в първия кръг на откритото първенство на САЩ през август миналата година.
Винъс има "уайлд кард" и за участие на откритото на Австралия.