ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай публикува нов национален план за насърчаване...

Времето София 12° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22035109 www.24chasa.bg

45-годишната Винъс Уилямс отстъпи срещу полякиня на старта в Окланд

1428
Винъс Уилямс Кадър : youtube

Бившата номер 1 в световната ранглиста по тенис Винъс Уилямс загуби първия си сингъл мач за годината.

45-годишната американка отстъпи с 4:6, 6:4, 2:6 срещу поставената под номер 5 Магда Линете (Полша) на турнира в Окланд (Нова Зеландия) с награден фонд 283 347 долара.

Двубоят беше 1101-вият на Уилямс, която има 7 титли от "Големият шлем", на сингъл в турнирите на WТА.

Срещата в Окланд беше първа за ветеранката от САЩ след загубата в три сета от чехкинята Каролина Мухова в първия кръг на откритото първенство на САЩ през август миналата година.

Винъс има "уайлд кард" и за участие на откритото на Австралия.

Винъс Уилямс Кадър : youtube

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Над 3 часа България се сбогува с Димитър Пенев - Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка (Видео, снимки)