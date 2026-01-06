45-годишната Винъс Уилямс отстъпи срещу полякиня на старта в Окланд

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившата номер 1 в световната ранглиста по тенис Винъс Уилямс загуби първия си сингъл мач за годината.

45-годишната американка отстъпи с 4:6, 6:4, 2:6 срещу поставената под номер 5 Магда Линете (Полша) на турнира в Окланд (Нова Зеландия) с награден фонд 283 347 долара.

Двубоят беше 1101-вият на Уилямс, която има 7 титли от "Големият шлем", на сингъл в турнирите на WТА.

Срещата в Окланд беше първа за ветеранката от САЩ след загубата в три сета от чехкинята Каролина Мухова в първия кръг на откритото първенство на САЩ през август миналата година.

Винъс има "уайлд кард" и за участие на откритото на Австралия.