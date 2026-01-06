ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай публикува нов национален план за насърчаване...

Времето София 12° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22035449 www.24chasa.bg

Григор Димитров натупа испанец за старт на годината "у дома" в Бризбейн

2144
Григор Димитров

Първи мач, първа победа. 

Григор Димитров не загуби много време на старта на новия сезон. Най-добрият български тенисист в историята отнесе 6:3, 6:2 Пабло Кареньо Буста (Исп) като за начало на турнира в Бризбейн.

За двукратния шампион Димитров това е победа №27 (№1 от всички) в Куинсленд, където по собствените му признания се чувства като у дома. 

В първия сет един пробив се оказа достатъчен, а след това Григор дръпна 4:0 и въпреки че трябваше да спасява точка за брейк, си довърши работата без излишни усложнения. 

В следващия кръг българската звезда очаква друг от квалификациите - Рафаел Колиньон, който отстрани Денис Шаповалов (Кан). Белгиецът в момента е 84-и в света. 

Григор Димитров

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Над 3 часа България се сбогува с Димитър Пенев - Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка (Видео, снимки)