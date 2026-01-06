Григор Димитров натупа испанец за старт на годината "у дома" в Бризбейн

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Първи мач, първа победа.

Григор Димитров не загуби много време на старта на новия сезон. Най-добрият български тенисист в историята отнесе 6:3, 6:2 Пабло Кареньо Буста (Исп) като за начало на турнира в Бризбейн.

За двукратния шампион Димитров това е победа №27 (№1 от всички) в Куинсленд, където по собствените му признания се чувства като у дома.

В първия сет един пробив се оказа достатъчен, а след това Григор дръпна 4:0 и въпреки че трябваше да спасява точка за брейк, си довърши работата без излишни усложнения.

В следващия кръг българската звезда очаква друг от квалификациите - Рафаел Колиньон, който отстрани Денис Шаповалов (Кан). Белгиецът в момента е 84-и в света.