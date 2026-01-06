Новият капитан на "Левски": Най-важното е, че държим съдбата в ръцете си

В отбора на "Левски" има много потенциал, който все още не е разкрит, но най-важното е, че "сините" държат в свои ръце съдбата си, водейки със 7 точки на върха пред ЦСКА 1948 и "Лудогорец".

Това заяви новият първи капитан на столичния гранд Георги Костадинов преди заминаването за лагера в Турция. Бившият национал наследява лентата от бразилеца Цунами, който прави трансфер в турската "Б" група.

"Най-важното е да се подготвим добре, за да успеем да покажем игрите от есента, а и дори една идея по-добри. В отбора има още много потенциал, който още не е разкрит, защото имаше много момчета с контузии през есента. Сигурен съм, че ако успеем да се предпазим от травми, ще покажем по-високо ниво. Треньорът Хулио Веласкес вече работи една година с този отбор и разбираме неговите изисквания и идеи все по-добре", заяви Костадинов

"Лудогорец" е доказал, че може да играе на няколко фронта. Сериозен отбор са и няма какво да ги коментираме. Много добре знаем каква е конкуренцията от тях и от други отбори в челото на класирането. Най-важното е, че ние зависим от себе си. Гледаме в нашата паничка и трябва да се подготвим добре, за да се справим с всички предизвикателства, които ни предстоят. В "Левски" нямаш избор, освен да работиш и да растеш", бе коментарът на халфа по повод участието на "Лудогорец" в Лига Европа и съответно по-натоварената програма на шампионите.

"Левски" гони първа титла от 2009 г.