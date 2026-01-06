"Челси" назначи нов мениджър

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След раздялата с италианеца Енцо Мареска на 1 януари днес "Челси" официално назначени Лиъм Росиниър за нов мениджър.

Англичанинът пописа договор до лятото на 2032 г. с лондончани.

До момента 41-годишният треньор водеше френския "Страсбург", на който донесе първо евроучастие от 19 г.

Работил е още в Чемпиъншип (II ниво на английския футбол) с "Хъл" и "Дарби Каунти".

"Изключително съм смирен и поласкан да бъда назначен за старши треньор на "Челси". Това е клуб с уникален дух и горда история на спечелване на трофеи", каза Росиниър пред официалния сайт на клуба.