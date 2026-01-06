ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Папа Лъв ХІV обяви официално края на Юбилейната го...

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22036181 www.24chasa.bg

"Челси" назначи нов мениджър

1760

След раздялата с италианеца Енцо Мареска на 1 януари днес "Челси" официално назначени Лиъм Росиниър за нов мениджър.

Англичанинът пописа договор до лятото на 2032 г. с лондончани.

До момента 41-годишният треньор водеше френския "Страсбург", на който донесе първо евроучастие от 19 г.

Работил е още в Чемпиъншип (II ниво на английския футбол)  с "Хъл" и "Дарби Каунти".

"Изключително съм смирен и поласкан да бъда назначен за старши треньор на "Челси". Това е клуб с уникален дух и горда история на спечелване на трофеи", каза Росиниър пред официалния сайт на клуба.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Над 3 часа България се сбогува с Димитър Пенев - Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка (Видео, снимки)