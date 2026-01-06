ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Локо" (Пд) взе бивш халф на "Ботев" (Пд)

"Локо" (Пд) подписа с бившия халф на "Ботев" (Пд) Запро Динев за 2 години и половина.

Динев e роден на 25 септември 1999 година в Петрич. Юноша е на местния "Беласица".

За последно бе във втородивизионния "Пирин" (Бл).

"Изключително много съм щастлив от факта, че вече съм част от "Локомотив"! Идвам в един от най-големите клубове в България, който разполага с едни от най-верните привърженици!

Ще дам най-доброто от себе си, за да може да постигаме успехи и да вървим напред!", заяви футболистът пред официалния сайт на "железничарите".

