"Левски" продаде капитана си в Турция

Григор Димитров: Само това, че играя, е успех за мен, а победата е бонус (видео)

Григор Димитров ликува след победата днес. Снимка: instagram.com/brisbaneinternational/

Българският тенисист от световна класа Григор Димитров спечели първия си мач за 2026-а и определено бе доволен от това.

Той удари 6:3, 6:2 Пабло Кареньо Буста (Исп) за старт на турнира в Бризбейн (Авл), в който е триумфирал 2 пъти (2017, 2024). Втора половина на миналата година бе много трудна за Григор, който се възстановяваше след скъсване на гръден мускул.

„Тези месеци бяха много трудни като подготовка, психика, преминах през толкова много неща. Самото ми участие днес и възможността да играя отново вече е успех за мен. Разбира се, победата е просто добавен бонус в момента", сподели Григор след мача и се обърна към трибуните:

„Страхотно е да ви видя, приятели. Фантастично! Да започна годината тук винаги е много специално за мен. Всичко си заслужаваше. Казвам ви го – дори самото влизане на корта, да не говорим за играта пред вас."

