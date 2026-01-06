ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА обяви трансфера на Андрей Йорданов

ЦСКА си осигури подписа на левия краен защитник Андрей Йорданов. Футболистът премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с „армейците" за срок от три години.

24-годишният Йорданов пристига в ЦСКА от "Ботев" (Пд).

Роден е през 2001 година в град Кюстендил. През 2013 година започва да тренира в школата на ЦСКА, а в началото на 2019 година записва своя дебют за първия отбор на „червените".

През лятото на 2024 година Андрей Йорданов преминава в редиците на "Ботев" (Пловдив), където изиграва 41 мача, отбелязва 1 гол и записва 4 асистенции.

