Близо 200 смелчаци "спасиха" кръста на Йордановден...

Германец спря Димитър Кузманов на старта в Нотингам

Димитър Кузманов Снимка: instagram.com/kuzmanov.dimitar/

Димитър Кузманов отпадна в първия кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50" в английския град Нотингам с награден фонд 56700 евро.

Поставеният под номер 4 пловдивчанин претърпя поражение от Кристоф Негриту (Германия) с 4:6, 6:1, 5:7 след два часа и четвърт игра в първия си мач от новия сезон.

32-годишният Кузманов загуби откриващия сет, след като допусна единствен брейк в петия гейм, но във втората част доминираше и със серия от пет поредни гейма стигна до изравняване.

В решаващата трета част Кузманов проби за 4:3, но Негриту веднага върна брейка, а след това реализира още един в последния гейм, за да триумфира.

Германецът завърши с 11 аса.

В схемата на двойки българинът си партнира с Денис Евсеев (Казахстан), като двамата ще стартират утре срещу Милош Карол (Словакия) и Даниел Мазур (Германия).

