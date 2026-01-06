"Левски" продаде капитана си в Турция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Левски" трансферира защитника Вендерсон Цунами в турския клуб „Ъгдър", обявиха от "Герена".

Бразилският бранител се присъедини към „сините" на 23 ноември 2021 година и направи своя дебют на 19 февруари 2022 година.

С екипа на „Левски" записа 139 мача и отбеляза 8 гола във всички турнири. Носител е на купата на България през 2022 година, а от началото на 2024 година бе капитан на отбора.

"Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК „Левски" благодарят на Цунами за професионализма и всеотдайността му със синия екип и му пожелават много здраве, както и лични и професионални успехи", написаха от столичния гранд.

Очаква се "Левски" да получи 100 000 евро или малко повече от сделката.