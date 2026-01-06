ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Денислава Глушков надви латвийка в Анталия

Денислава Глушкова Снимка: БФТенис

Денислава Глушкова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 30 хиляди долара.

Седмата поставена в схемата българка постигна победа над Аделина Лачинова (Латвия) с 6:2, 6:4 за 2:12 часа на корта.

Глушкова започна мача с пробив, след което направи още един в петия гейм и взе първия сет. Във втората част тя поведе с 5:1, а в осмия гейм сервираше за мача, но загуби подаването си. В следващата част софиянката пропиля два мачбола, но все пак в десетия гейм успя да затвори срещата с третата си възможност.

В спор за място на четвъртфиналите българката ще излезе срещу участващата с "уайлд кард" Даниела Дарта Фелдмане (Латвия).

Денислава Глушкова Снимка: БФТенис

