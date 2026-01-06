Гуардиола: Вземат те заради идеите ти и те уволняват въз основа на резултатите

Мениджърът на "Манчестър Сити" Пеп Гуардиола коментира уволнението на Рубен Аморим и Енцо Мареска от "Манчестър Юнайтед" и "Челси"..

„Да, факт е, че треньорите имат все по-малко време. Нещо подобно се случи с Енцо Мареска. Подобно на Енцо Аморим е първокласен треньор. Решението беше взето от нашите съседи и му желая всичко най-добро за в бъдеще. Ситуациите са доста сходни в Англия, Испания и Германия. Не мисля, че има страна, в която един треньор е в безопасност, ако не печели мачове. Обикновено, ако не постигаш резултати, миналото или настоящето нямат значение.

Наемат те въз основа на идеите ти и те уволняват въз основа на резултатите ти. Понякога е нужен процес и време", сподели Гуардиола пред „Манчестър Ивнинг Нюз".