България с двама представители на европейското по фигурно пързаляне

1368
Александра Фейгин и Александър Златков ще представят България на европейското първенство по фигурно пързаляне, което ще се проведе от 13 до 18 януари в Шефилд (Англия).

Като част от подготовката си за шампионата на Стария континент двамата национали ще участват на международния турнир „София Трофи", който започва утре в Зимния дворец в столицата.

Надпреварата тази година предизвиква изключително сериозен интерес, като в нея ще се включат над 300 състезатели.

Фейгин и Златков ще отпътуват за Англия в понеделник.

Турнирът „София Трофи" е и контролно за световното първенство за юноши, като всички български състезатели в тази възрастова група ще вземат участие, за да се определи окончателният състав на България за шампионата в Талин.

