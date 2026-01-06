Топотобори от Италия в битка за национал на България

Два от топотборите в Италия - “Болоня” и “Аталанта”, влизат в битка за българския национал Росен Божинов.

Бранителят прави повече от отличен сезон с белгийския “Антверпен” и почти всеки мач получава една от най-високите оценки. С добрите си игри за клубния си тим и със солидното си представяне в представителния ни отбор защитникът е хванал окото на италианските тимове. И двата отбора играят в европейските турнири през тази кампания - “Аталанта” е в Шампионската лига, докато “Болоня” - в Лига Европа.

“Може да е изненадващо, но той е най-търсеният играч на “Антверпен” в момента. Множество чуждестранни клубове не само от Италия, но и от Германия и Англия също следят изкъсо българския защитник”, пише белгийското издание Nieuwsblad.be.

