Последният в Турция напира за бранител на “Левски”

Последният в турския елит - “Фатих Карагюмрюк”, напира да вземе един от основните бранители на “Левски” Кристиан Димитров. Централният защитник е силно желан от тима от Истанбул. Клубът предлага на Димитров и солидна заплата, каквато на “Герена” със сигурност няма да получава.

Турският слабак стяга солидна селекция през зимата. А Димитров вече е наблюдаван няколко пъти, като е хванал окото на скаутите на тима. Треньорът на отбора от Истанбул също е харесал българския национал.

В същото време “Левски” официално се раздели с капитана си Цунами. Бранителят бе продаден на турския втородивизионен “Ъъдър”.

“Държим съдбата в ръцете си”, каза новият капитан на “Левски” Георги Костадинов преди заминаването на отбора за подготвителен лагер в Турция. Лентата отива на неговата ръка след продажбата на Цунами.

Както “24 часа” вече писа, най-добрият отбор през есента на 2025 г. потегли за южната ни съседка без нито едно ново попълнение. Първото такова се очаква да пристигне след средата на месеца.

Лидерът на “сините” Костадинов последва примера на своя треньор и призна, че в тима има още потенциал. Който, ако се развие правилно, най-вероятно ще значи титла в края на сезона. Нещо, което не се е случвало на “Левски” от 2009 г.

“Най-важното е да се подготвим добре, за да успеем да покажем играта от есента, а и дори една идея по-добра. В отбора има още много потенциал, който още не е разкрит, защото имаше много момчета с контузии през есента. Сигурен съм, че ако успеем да се предпазим от травми, ще покажем по-високо ниво. Треньорът Хулио Веласкес вече работи една година с този отбор и разбираме неговите изисквания и идеи все по-добре”, каза халфът на столичани.

Костадинов даде да се разбере, че не го вълнува какво се случва в останалите замесени в битката за първото място тимове.

“Лудогорец” няма какво да го коментирам. Всеки мач е като финал за нас. Дори бих казал не всеки мач, а всяка тренировка е като финал”, каза още капитанът на “сините”.