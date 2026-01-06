ЦСКА го подкара към нов отбор през пролетта

ЦСКА го подкара към съвсем нов отбор през пролетта, след като набързо бяха обявени още две нови попълнения. Едното си е странно отвсякъде, след като очаквано бе привлечен левият бек на “Ботев” (Пловдив) Андрей Йорданов. Племенникът на един от най-обичаните играчи в историята Евгени Йорданов. Той е юноша на клуба, бе освободен, след това през лятото бе сметнато, че не е достатъчно добър, но изведнъж всичко се обърна.

Пристигна и бразилецът Лео Перейра, като липсваше от заниманието единствено беларуският национал Макс Ебонг, който има визови проблеми, но се очаква да бъдат решени бързо. Очаква се и да се финализират преговорите с Исак Соле от “Славия”, но те вървят прекалено тегаво.

Първата тренировка на ЦСКА нормално започна с минута мълчание в памет на Димитър Пенев, който ни напусна на 3 януари. На терена имаше негова снимка с два венеца около нея.

“Още веднъж искам да изкажа нашите съболезнования на близките и семейството на Димитър Пенев. За нас той е човек, който ни показва как трябва да се държим в това общество и колко добри трябва да бъдем. Да ни бъде пример за онова, което правим за клуба, на който той е дал основите. За нас е много трудно. Всички скърбим! Усещаме неговото присъствие сред нас. Винаги е бил позитивен, винаги е намирал точните думи в трудните моменти. Лично за мен той е пример за подражание и ще се опитам да подражавам именно на онова, което той ни предаде като послание. Искаме да благодарим на всички, които го уважиха и показаха обичта си към него”, заяви наставникът Христо Янев.

“Всички без Макс са тук. Новите са щастливи, че започват подготовка. Всичко друго ще се разбере от официалния сайт, когато стане факт. Ще наблегнем на онова, което ни носеше резултати преди почивката. Искаме да бъдем колектив, който във всеки един мач се раздава за клуба. Искаме да направим отбор, който да започне да играе футбол, който да радва окото на всички, които го обичат”, допълни наставникът.

“Времето е фактор, който не мога да контролирам. Някои от футболистите могат да се адаптират по-бързо към онова, което искаме. На някои може да им отнеме повече време. Трябва да бъдем търпеливи. Знам, че нямаме търпение към хората, които работят, но лично аз искам да вложа цялата си енергия, за да може да направим отбор, който да гони всички цели и да побеждава във всеки мач”, каза още той.

“Искаме да бъдем добър отбор сега и за в бъдеще. Искаме да изградим отбор, който да не е еднодневка. Затова трансферите, които правим, гледаме да бъдат от този тип. Ръководството прави всичко по силите си всеки един футболист, който наблюдаваме, да бъде тук. Благодарен съм за труда на всички в клуба. Успяхме да реагираме толкова бързо и да доведем хората, които смятаме, че ще бъдат добри в плана, който имаме. За нас е важно те да стартират от първия ден, за да се адаптират към условията”, каза още Янев.

