Сестри Стоеви са №1 в Европа

Сестри Стоеви в Индия Снимка: facebook.com/BadmintonBulgaria/

Най-добрите български състезателки по бадминтон Стефани Стоева и Габриела Стоева са номер 1 в европейската ранглиста на двойки жени в началото на 2026 година.

Европейските шампионки и пети от олимпийските игри в Париж 2024 година имат актив от 58 268 точки.

При жените Калояна Налбантова е на десета позиция с 29 215 точки, а лидерка е датчанката Миа Блихфелд (Дания) с 49 950.

Датчанинът Андерс Антонсен в номер 1 в Европа при мъжете с 95 213, а втори и четвърти са съответно българските братя с френски паспорти Христо Попов със 78 740 и Тома Джуниор Попов с 55 101.

На мъже двойки начело в ранглистата са Андерс Расмусен/Ким Аструп (Дания), а на смесени двойки - Делфин Делрю/Том Жикел (Франция).

