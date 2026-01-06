Белгия с 4-ма от топ 100 срещу България в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Белгия обяви състав с общо четирима играчи от топ 100 в световните ранглисти по тенис на сингъл и на двойки за квалификацията от световната група на купа „Дейвис" срещу България.

Пловдив ще бъде домакин на 7 и 8 февруари в зала „Колодрума" на историческата среща, в която за първи път в историята българите ще играят в групата на най-добрите в неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже.

Белгийците, полуфиналисти в последното издание на турнира и номер 4 в тазгодишната схема на пресявките, ще разчитат на Зизу Бергс, Рафаел Колиньон, Александър Блокс, Сандер Жил и Йоран Флийген.

Първа ракета е Бергс, който е 42-и в класацията на АТР на сингъл, Колиньон е 84-и, а Блокс – 115-и. Жил и Флийген са специалисти на двойки, като първият е 49-и в световната ранглиста при дуетите, а вторият – 67-и.

Капитанът на „трикольорите" Валентин Димов обяви състава за двубоя вчера.

При победа в предстоящия мач България ще играе през септември за класиране на финалите срещу победителя от срещата между Австрия и Япония.

При загуба националите ще участват в бараж за запазване на мястото си в световната група през септември 2026 година.

Интересно е, че Рафаел Колиньон ще бъде съперник на най-добрия ни тенисист Григор Димитров в третия кръг на турнира в Бризбейн в четвъртък.