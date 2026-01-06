ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Владимир Зографски подобри национален рекорд в “Четирите шанци”

Владимир Зографски е 14-и в крайното класиране на "Четирите шанци". Снимка: Ройтерс

Владимир Зографски постави нов национален рекорд в “Четирите шанци”.

Българският представител в елита на световните ски скокове завърши на 14-о място в крайното генерално класиране на легендарната верига. Предишното най-добро постижение (отново на състезателя от Самоков) бе 18-а позиция.

В последния турнир в Бишофсхофен (Ав) Зографски първо отстрани в дуела Наоки Накамура (Яп), както го направи и в Гармиш-Партенкирхен (Гер). В следващия кръг нашият скачач постигна 133,5 метра и това го нареди 14-и в състезанието.

Титлата и купата “Златен орел” в “Четирите шанци” е за Домен Превц (Слвн).

 

