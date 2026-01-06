Шампионът на Полша представи българския вратар Пламен Андреев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вратарят Пламен Андреев бе представен като ново попълнение на полския шампион "Лех" (Познан), за който ще играе под наем от нидерландския "Фейенорд" до края на сезона.

В договора има опция за закупуване на младежкия на 21-годишния българин.

"Пламен Андреев е млад, талантлив вратар, който играе за младежкия национален отбор на България. Има над 60 участия в елита на България, откъдето премина в Нидерландия, където дебютира за "Фейенорд", а есенния сезон прекара под наем в "Расинг" (Сантандер) във втора испанска дивизия. Разчитаме на него да засили конкуренцията на вратарския пост.

Той има много силни страни: притежава рефлекс, може да прави ефективни спасявания и е добър във въздуха", казва спортният директор на "Лех" Томаш Ржаса.

„Лех" е клуб с богата история, множество трофеи и най-фанатичните фенове в страната. Те играят на три фронта тази пролет и се целят високо във всички състезания, така че се надявам да мога да помогна на отбора да постигне целите си", заяви пък Андреев пред клубния сайт на поляците.

В Познан Андреев ще се бори с Бартош Мрожек за титулярно място.