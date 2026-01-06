ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шампионът на Полша представи българския вратар Пламен Андреев

Пламен Андреев при представянето си в Полша Снимка: "Лех"

Вратарят Пламен Андреев бе представен като ново попълнение на полския шампион "Лех" (Познан), за който ще играе под наем от нидерландския "Фейенорд" до края на сезона.

В договора има опция за закупуване на младежкия на 21-годишния българин.

"Пламен Андреев е млад, талантлив вратар, който играе за младежкия национален отбор на България. Има над 60 участия в елита на България, откъдето премина в Нидерландия, където дебютира за "Фейенорд", а есенния сезон прекара под наем в "Расинг" (Сантандер) във втора испанска дивизия. Разчитаме на него да засили конкуренцията на вратарския пост.

Той има много силни страни: притежава рефлекс, може да прави ефективни спасявания и е добър във въздуха", казва спортният директор на "Лех" Томаш Ржаса.

„Лех" е клуб с богата история, множество трофеи и най-фанатичните фенове в страната. Те играят на три фронта тази пролет и се целят високо във всички състезания, така че се надявам да мога да помогна на отбора да постигне целите си", заяви пък Андреев пред клубния сайт на поляците.

В Познан Андреев ще се бори с Бартош Мрожек за титулярно място.

