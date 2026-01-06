"Локомотив Авиа" аут от Европа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вицешампионът на България по волейбол при мъжете "Локомотив Авиа" приключи участието си във втория по сила европейски клубен турнир - за купата на CEV.

„Черно-белите" отстъпиха с 1:3 (22:25, 25:21, 23:25, 22:25) като домакини в пловдивската зала "Колодрума" в реванша срещу румънския "Динамо" (Букурещ) и по този начин отпаднаха на 1/16-финалната фаза от надпреварата след поражението с 0:3 в първия двубой.

Най-резултатен в двубоя за домакините бе Тодор Вълчев с 13 точки, а 12 реализира Кристиян Алексов.