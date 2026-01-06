Херо махна двама нападатели от "Ботев" (Пд)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Спортно-техническото ръководство на "Ботев" (Пд) е взело решение за освобождаване на няколко футболисти от клуба, информираха от управата на "жълто-черните".

С водения от Димитър Димитров-Херо тим се разделят с нападателите Стивън Петков и Димитър Митков.

От клуба им благодариха за положените усилия и им пожелаха успех в бъдещата им професионална кариера.

Други четирима футболисти ще бъдат преотстъпени под наем за срок от 6 месеца, като те ще останат собственост на "Ботев". Това са Таилсон, Талес Да Силва, Шола Аделани и Джон Емануел.