Здрав мач на Александър Везенков, но "Олимпиакос" изпусна шампиона в Евролигата

Александър Везенков

"Олимпиакос" загуби едно от балканските дербита в Евролигата по баскетбол. 

Гръцкият отбор водеше през голяма част от гостуването на шампиона "Фенербахче", но домакините направиха много силна финална четвърт и с 88:80 в Истанбул постигнаха 10-ата си победа от последните 11 мача.

 Номер 1 отново бе Александър Везенков. Неговите 24 точки и 6 борби обаче се оказаха недостатъчни да предотвратят 8-ата загуба на "Олимпиакос". 

Двата отбора трябва да изиграят и отложения заради наводнената зала в Атина мач, но още няма дата. 

В петък Везенков и компания са домакини на "Байерн". 

Александър Везенков

