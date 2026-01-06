Здрав мач на Александър Везенков, но "Олимпиакос" изпусна шампиона в Евролигата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Олимпиакос" загуби едно от балканските дербита в Евролигата по баскетбол.

Гръцкият отбор водеше през голяма част от гостуването на шампиона "Фенербахче", но домакините направиха много силна финална четвърт и с 88:80 в Истанбул постигнаха 10-ата си победа от последните 11 мача.

Номер 1 отново бе Александър Везенков. Неговите 24 точки и 6 борби обаче се оказаха недостатъчни да предотвратят 8-ата загуба на "Олимпиакос".

Двата отбора трябва да изиграят и отложения заради наводнената зала в Атина мач, но още няма дата.

В петък Везенков и компания са домакини на "Байерн".