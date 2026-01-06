Националите до 18 т. на финал в европейската квалификация в Подгорица

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

България се класира за финал на квалификацията за европейско първенство за волейболисти под 18 години в Подгорица.

Нашите надиграха домакина Черно гора с 3:0 (25:23, 25:22, 25:20) и в мача за първо място ще излязат утре вечер срещу победителя от втория полуфинал Турция – Сърбия, който се играе по-късно днес.

Само първият се класира директно за турнира в Италия, а другите два тима в крайното класиране ще играят втори квалификационен турнир.

Най-резултатни за победата днес с по 13 точки бяха Адриан Ганев, Антоан Веселинов и Никола Градинаров.