Радев загадъчно за партията си: Спрягат я, значи в...

Националите до 18 т. на финал в европейската квалификация в Подгорица

Снимка: БФВ

България се класира за финал на квалификацията за европейско първенство за волейболисти под 18 години в Подгорица.

Нашите надиграха домакина Черно гора с 3:0 (25:23, 25:22, 25:20) и в мача за първо място ще излязат утре вечер срещу победителя от втория полуфинал Турция – Сърбия, който се играе по-късно днес.

Само първият се класира директно за турнира в Италия, а другите два тима в крайното класиране ще играят втори квалификационен турнир.

Най-резултатни за победата днес с по 13 точки бяха Адриан Ганев, Антоан Веселинов и Никола Градинаров.

Снимка: БФВ

